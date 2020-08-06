هدية لوشيسكو لنجوم الهلال بعد هزيمة النصر

المواطن - محمد سمعه

أعطى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، هديته لنجوم أزرق العاصمة، وذلك بعد الفوز على النصر بنتيجة 4/ 1 في الجولة الـ23 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” أن لوشيسكو قرر إراحة لاعبي الهلال عن تدريبات اليوم الخميس، على أن يعود الفريق لتدريباته مساء يوم الغد الجمعة.

تعليق البليهي بعد فوز الهلال برباعية:

وفي وقت سابق، علّق المدافع علي البليهي، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، على إسقاط النصر برباعية مقابل هدف في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث البليهي للقنوات الرياضية السعودية بعد المباراة قائلًا: “الحمد لله، الهلال نجح بفضل تركيزه وأدائه في تحقيق الفوز، وإعدادنا للمباراة وللدوري بشكل عام كان أفضل”.

وحول حسم الدوري قال البليهي: “الأمور لم تُحسم بعد للفريق الهلالي، وسنقاتل للفوز باللقب حتى الجولة الأخيرة”. وفي وقت سابق، أثار الناقد الرياضي عادل التويجري غضب جمهور النصر، وذلك بعد خسارة فريقهم اليوم الأربعاء من نادي الهلال في ديربي الرياض بنتيجة 4- 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الهلال رأف بـ النصر:

وقال عادل التويجري في حلقة اليوم بـ برنامج “الدوري مع وليد”: “الهلال فاز لأنه تمتع بالهدوء الكبير، ولكن أقول لجماهير النصر حظكم أن الهلال رأف بـ العالمي، وكان من الممكن أن يفوز بسداسية، لكن الهلال لم يرد زيادة أوجاعكم”.

وتابع التويجري: “الهلال اعتبر مباراة العالمي كأنها مثل أي مباراة، تفوز بها لحصد النقاط الثلاث، ولكن النصر اعتبر اللقاء حياة أو موت بالنسبة له، وهذا هو الفارق”.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 54 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني.



