هل تعرض نادي النصر لظلم تحكيمي ضد أبها؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت بعض الجماهير أن نادي النصر تعرض لظلم تحكيمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، في المباراة التي انتهت بفوز العالمي بهدفين دون رد.

#الدوري_مع_وليد | المستشار التحكيمي – فهد المرداسي: في الدقيقة 26 خطأ لم يحتسب للنصر خارج منطقة الجزاء.. ركلة جزاء للنصر لم تحتسب في الدقيقة 47.. طرد صحيح للاعب أبها.. وفي الدقيقة 65 لا توجد ضربة جزاء للنصر.. هدف صحيح للنصر ألغى في الدقيقة 79.#أبها_النصر #SBC pic.twitter.com/TcJcDBbXhj — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 10, 2020

نادي النصر:

وعلق المستشار التحكيمي فهد المرداسي على مباراة نادي النصر ضد أبها قائلًا: “في الدقيقة 26 خطأ لم يحتسب للعالمي خارج منطقة الجزاء، كما أن الأصفر كان يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 47”.

وتابع فهد المرداسي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “طرد صحيح للاعب أبها.. وفي الدقيقة 65 لا توجد ضربة جزاء لصالح نادي النصر.. هدف صحيح للعالمي ألغى في الدقيقة 79”.

أبها ضد النصر:

ولعب أبها ضد العالمي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي بنتيجة 2/ 0، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العالمي رصيده إلى 48 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند النقطة 33 في المركز التاسع.



