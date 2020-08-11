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هل تعرض نادي النصر لظلم تحكيمي ضد أبها؟
ضمن منافسات جولة احفظ شعارك

هل تعرض نادي النصر لظلم تحكيمي ضد أبها؟

2020/08/11
الساعة 1:02 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هل تعرض نادي النصر لظلم تحكيمي ضد أبها؟ لاعبو العالمي
المواطن - مروة نبيل
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1 نادي النصر:
1.1 أبها ضد النصر:

أكدت بعض الجماهير أن نادي النصر تعرض لظلم تحكيمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، في المباراة التي انتهت بفوز العالمي بهدفين دون رد.

 

نادي النصر:

وعلق المستشار التحكيمي فهد المرداسي على مباراة نادي النصر ضد أبها قائلًا: “في الدقيقة 26 خطأ لم يحتسب للعالمي خارج منطقة الجزاء، كما أن الأصفر كان يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 47”.

وتابع فهد المرداسي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “طرد صحيح للاعب أبها.. وفي الدقيقة 65 لا توجد ضربة جزاء لصالح نادي النصر.. هدف صحيح للعالمي ألغى في الدقيقة 79”.

 

نادي النصر
جانب من المباراة

أبها ضد النصر:

ولعب أبها ضد العالمي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي بنتيجة 2/ 0، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العالمي رصيده إلى 48 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند النقطة 33 في المركز التاسع.




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