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هل يجوز صيام أيام التشريق؟ الشيخ الخثلان يجيب

هل يجوز صيام أيام التشريق؟ الشيخ الخثلان يجيب

2020/08/03
الساعة 11:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هل يجوز صيام أيام التشريق؟ الشيخ الخثلان يجيب
المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه لا يجوز صيام أيام التشريق إلا في حالة واحدة.

وقال الشيخ الخثلان، رداً على سؤال “هل يجوز صيام أيام التشريق إذا وافقت يومي الاثنين والخميس؟ إن أيام التشريق لا تصام إلا في حالة واحدة، وهي في حق من لم يجد الهدي.

وتابع الشيخ الخثلان “قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم (لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي).

وأضاف الشيخ الخثلان أن “من لم يجد الهدي يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ومن عداه ليس له أن يصوم أيام التشريق”.




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