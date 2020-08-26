هل يحصل فهد المولد على شارة قيادة الاتحاد؟

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، بنجم العميد الحالي فهد المولد، مؤكدًا أنه يستحق الحصول على شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

المولد يمتلك الروح القتالية:

وأكد محمد نور أن الاتحاد يحتاج إلى اللاعبين الحاليين في صفوف الاتحاد دون المستوى، مشيرًا إلى أن ويلفريد بوني يفترض أن يتم إنهاء عقده، ولكن باقي اللاعبين يصعب الحكم عليهم بسبب فترة التوقف.

وتابع محمد نور خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “لا أريد الحديث عن اللاعبين السعوديين لدينا البيشي لاعب دولي وفهد المولد، ويفترض أن يتم بناء فريق جديد يعتمد على هؤلاء اللاعبين”.

وتساءل: “لماذا لا تعطى شارة القيادة لفهد المولد؟ يتم الاجتماع معه وإبلاغه بذلك حتى يتحمل المسؤولية.. وأنا متأكد ان فهد المولد سيتغير.. أرى أن المولد قدم مستوى كبير سجل 3 أهداف في آخر مباراتين رغم انقطاعه لفترة طويلة”،

وأضاف: “المولد هو اللاعب الذي يستحق شارة القيادة لأنه يمتلك روح الاتحاد.. وزياد الحربي لديه ثقة في المنطقة الخلفية، وإذا ارتفع عدد اللاعبين من أبناء النادي ارتفعت الروح القتالية.. هذا أمر أنا متأكد منه”.

فهد المولد:

وتعرض المولد للإيقاف لمدة عام بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات، وانتهت مدة العقوبة ليعود للمشاركة مع نادي الاتحاد بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد جائحة كورونا.

ورفع المولد رصيده إلى 50 هدفًا في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد 8 أعوام على مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمرة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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