هل يرحل لوشيسكو عن الهلال بعد الفوز بـ الدوري ؟

المواطن - محمد سمعه

رد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال على ما تردد حول اقترابه من مغادرة أزرق العاصمة، وذلك بعد تحقيقه لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤخرًا.

ثاني بطولة لـ لوشيسكو مع الهلال خلال 9 أشهر

وتُعد بطولة الدوري ثاني بطولة يحققها لوشيسكو مع أزرق العاصمة، بعد التتويج بـ دوري أبطال آسيا 2019 في نوفمبر الماضي.

وتحدث لوشيسكو لقناة GSP الرومانية عن مصيره مع أزرق العاصمة قائلًا: ” لن أغادر الفريق ومستمر للتتويج بمزيد من البطولات”.

جدير بالذكر أن لوشيسكو يُركز خلال الفترة المقبلة على التتويج بلقبي كأس الملك ودوري أبطال آسيا من أجل تحقيق الثلاثية.

نايف هزازي يُشيد بالعمل داخل الأزرق

وفي سياق آخر، وجّه نايف هزازي لاعب العدالة، رسالة نارية لمهاجميه وذلك بعد نشره لـ فيديو أشاد به بعمل نادي الهلال المُتوج مؤخرًا بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال هزازي من خلال مقطع فيديو نُشر له عبر حسابه في Snap Chat : “لقد أبهرني وداع كارلوس إدواردو والممر الشرفي المعمول له، حقيقة الهلال بيئة صحيحة لممارسة كرة القدم، وأدعو لـ أزرق العاصمة بالتوفيق بالبطولات والمزيد من النجاحات”.

وأضاف هزازي: “لا يطلع لي الفئة المحجورة مثلك وتقول تلمح للانتقال لـ لهلال خلوكم محجورين”.







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