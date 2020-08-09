هوية حكم ديربي الاتحاد والأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية الحكم الذي يُدير مباراة الاتحاد والأهلي، اليوم الأحد بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيُدير الحكم الصربي سرديان يوفانوفيتش مباراة الاتحاد والأهلي التي تُقام على ملعب “الجوهرة المشعة” كما يساعده كل من “ميلان ميالوفيتش وأوروس ستويكوفيتش” وسيكون السعودي خالد الطريس حكمًا رابعًا بينما يتولى جورجي كاباكوف مسؤولية حكم الفيديو والسعودي خالد صلوي مساعد حكم فيديو.

وقبل إقامة لقاء الاتحاد والأهلي الـ24 بينهما في الدوري اليوم، خاض الفريقان ضد بعضهما البعض 23 مباراة، عرف الاتحاد الفوز في 6 منها وفاز الأهلي في 10 مباريات وتعادلا ضد بعضهما البعض في سبع مباريات.

الراقي كعبه عال في ديربي الاتحاد والأهلي

وتُشير الإحصائية السابقة إلى أن الأهلي “كعبه عال” على شقيقه الاتحاد في مباريات الدوري بين الفريقين، لكن أهمية الديربي دائمًا تكمن في أن الجماهير لا تعرف من سيحسم الديربي مهما كان حال الفريقين.

وفي سياق آخر، يطمح اللاعب فهد المولد، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، في تحقيق الفوز الأول له في مباريات الاتحاد والأهلي، حيث لم يسبق له أن عرف طعم الفوز في 12 مباراة خاضها مع العميد ضد الراقي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

عقدة يرغب فهد المولد في التخلص منها

ويرغب المولد في كسر هذه العقدة، وقيادة العميد للفوز في ديربي الاتحاد والأهلي حيث يُقام في الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد استئنافها يوم الثلاثاء الماضي.



