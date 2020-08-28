وزارة التعليم : 24 مهمة للطلاب وأولياء الأمور في منصة مدرستي

المواطن - الرياض

دعت وزارة التعليم أولياء الأمور والطلاب إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بضوابط الدراسة عبر منصة مدرستي والذي يتضمن المهام والواجبات التي يجب على كل منهم تطبيقها.

مهام ولي الأمر والطالب

ونشرت الوزارة الدليل الإرشادي لأولياء الأمور (هنا) والذي يتضمن 12 مهمة من بينها التحقق من بيانات الطالب عبر مدرستي ومعرفة مصادر التعلم عن بعد المتاحة وكذلك متابعة أداء الطالب على المنصة.

كما تضمن الدليل الإرشادي للطلاب العديد من المهام من بينها استلام الكتب الدراسية والدخول على المنصة وفق جدول الحصص اليومي والتفاعل والتجاوب مع المعلمين والمعلمات.

رحلة الطلاب في منصة مدرستي

وتشتمل الخطوات على ما يلي:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي (هنا). الاستعداد لليوم الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الصباحية. الدخول للجدول الدراسي والاستعداد للحصة. حضور الحصص الافتراضية مع المعلم. أداء المهام والأنشطة إلكترونية المسندة من المعلم. التفاعل مع المعلم والأقران في أنشطة المدرسة الإلكترونية. الحصول على التغذية الراجعة من المعلم عبر المنصة وأدوات التفاعل. أداء الاختبار التقويمي.

يذكر أنه في حال تعذر الاتصال بالإنترنت يمكن للطالب مشاهدة البث التلفازي لقنوات عين وفي حال استمرار عدم وجود إمكانيات تقنية للطالب يكون التنسيق مع المعلم وإدارة المدرسة للنظر في البدائل وتسليم التكاليف حضورياً.

منصة مدرستي مهام الطلاب في

وتتلخص المهام اليومية للطلاب في المنصة فيما يلي:

– الدخول للمنصة في الوقت المحدد حسب المرحلة.

– أداء النشيد الوطني والتمارين الصباحية.

– أداء المهام المسندة له كالواجبات وحل التمارين.

– حضور الحصص الافتراضية مع المعلم.

– التفاعل مع المعلم والحصول على تغذية راجعة عبر المنصة.

– أداء الاختبار التقويمي.







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