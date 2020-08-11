وزير التعليم يوجه باستمرار الموافقة للمتبعثين على الدراسة عن بعد

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، وجه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وتضمن التوجيه استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لمعالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

كذلك تضمن توجيه وزير التعليم تفويض معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.



