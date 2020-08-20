وزير الصحة: تمديد التعليم عن بعد في هذه الحالة

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إنه “سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا “، وهو اللقاء الذي سيعرض يوم غدٍ الجمعة في برنامج “سؤال مباشر” مع الإعلامي خالد مدخلي على شاشة العربية.
"سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح" و "أنا لست طبيبا" وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة ل #سؤال_مباشر على #العربية الجمعة 14:30 غرينتش 5:30 بتوقيت #السعودية@tfrabiah@SaudiMOH@khalid76 pic.twitter.com/GPt9TgGSMa
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) August 20, 2020
وتابع وزير الصحة أنه “سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر “لقاح”، و”أنا لست طبيبًا”.
جاء ذلك في برومو بشأن أهم الأسئلة التي ستتناولها حلقة لوزير الصحة توفيق الربيعة مع قناة “العربية” غدًا الجمعة.
وتناقش الحلقة ما يلي: “هل كانت البنية التحتية وأعداد الأسرّة كافية لاستقبال مصابي كورونا في السعودية؟ ما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لإنشاء مستشفيات ميدانية مع بداية انتشار الفيروس؟ كيف تعاملت وزارة الصحة مع مشكلة العمالة المخالفة وانتشارها في الأحياء الشعبية والعشوائية؟”.