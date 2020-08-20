وزير الصحة: تمديد التعليم عن بعد في هذه الحالة

المواطن - الرياض

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إنه “سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا “، وهو اللقاء الذي سيعرض يوم غدٍ الجمعة في برنامج “سؤال مباشر” مع الإعلامي خالد مدخلي على شاشة العربية.

وتابع وزير الصحة أنه “سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر “لقاح”، و”أنا لست طبيبًا”.

جاء ذلك في برومو بشأن أهم الأسئلة التي ستتناولها حلقة لوزير الصحة توفيق الربيعة مع قناة “العربية” غدًا الجمعة.

وتناقش الحلقة ما يلي: “هل كانت البنية التحتية وأعداد الأسرّة كافية لاستقبال مصابي كورونا في السعودية؟ ما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لإنشاء مستشفيات ميدانية مع بداية انتشار الفيروس؟ كيف تعاملت وزارة الصحة مع مشكلة العمالة المخالفة وانتشارها في الأحياء الشعبية والعشوائية؟”.





شارك الخبر