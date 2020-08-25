وظائف أكاديمية لدى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبر حسابها في موقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه ، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية :

1 – أستاذ مشارك / القانون الجنائي – Professor Positions in Criminal Law

2 – أستاذ مشارك / العدالة الجنائية – Professor Positions in Criminal Justice

3 – أستاذ مشارك / علم الجريمة – Professor Positions in Criminology

4 – أستاذ مشارك / الطب الشرعي – Professor Positions in Forensic Science

– الشروط العامة – التعليم والخبرة والمهارات:

درجة الدكتوراه من مؤسسة معترف بها في التخصصات الأكاديمية ذات الصلة

خبرة لا تقل عن سنتين (2) كعضو هيئة تدريس في جامعة معترف بها

سجل الأبحاث والمنح الدراسية بما في ذلك المنشورات في المجلات المحكمة.

معرفة الاستراتيجيات التعليمية والتقنيات المناسبة لتدريس الدورات المعينة.

القدرة على إسداء النصح والإرشاد وإدارة الطلاب وتحفيزهم وتقييمهم.

– للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنا).





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