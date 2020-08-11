وظائف إدارية شاغرة في شركة ياسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق داخلي أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

– مدقق داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



