وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي بالهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير فئة.

– مدير برنامج المبادرات الخاصة.

– أخصائي تطوير السياسات.

– مسجل آثار رئيسي.

– مدير حوكمة الأمن السيبراني.

– مدير برنامج.

– قائد فريق رعاية مجموعة الآثار.

– قائد فريق التواصل الداخلي.

– مدير مشروع.

– كبير أخصائيي تقييم التراث الثقافي.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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