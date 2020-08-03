وظائف إدارية وصحية شاغرة في جمعية عناية الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى بالرياض “عناية”، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مجمع عناية الطبي بمدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جمعية عناية الصحية:

وأبرزت الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق متطوع.

– أخصائي تدريب.

– أخصائي تخطيط وجودة.

– منسق مشاريع.

– محاسب (عدد وظيفتين).

– مدخل بيانات (عدد وظيفتين).

– سكرتير (عدد وظيفتين).

– ممرض.

شروط وظائف جمعية عناية الصحية:

وبينت الجمعية، أنّ الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون حائزًا للمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل الجمعية.

. أن يجتاز بنجاح ما تقرره الجمعية من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.

التقديم على وظائف جمعية عناية الصحية:

وأوضحت الجمعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



