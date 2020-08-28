وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ملاذ للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة ملاذ للتأمين:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحلول الإلكترونية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة.

– مهندس تقني أمني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الاتصالات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مطور ويب: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة.

– مطور أوراكل: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة ملاذ للتأمين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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