وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن - خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة استثمارات السيولة: درجة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول شؤون مجلس الإدارة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة العامة، أو اللغات، أو العلاقات الدولية، أو الاتصالات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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