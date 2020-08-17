وظائف شاغرة في المعهد التقني لخدمات البترول

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التدريبية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول:

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب ثاني فني اللحام (عدد وظيفتين/ الدمام).

– مدرب أول فني ميكانيكي (الخفجي).

– مدرب أول فني اللحام (الخفجي).

– مدرب ثاني فني ميكانيكي (الخفجي).

– مدرب ثاني فني اللحام (الخفجي).

التقديم على وظائف معهد خدمات البترول:

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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