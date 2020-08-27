وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع، وبرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تمريض (للسعوديين/ ينبع).

– أخصائي عظام (الجبيل).

– استشاري أمراض النساء والتوليد (الجبيل).

– أخصائي أول الأمراض الجلدية (الجبيل).

– أخصائي أول طب الأطفال (الجبيل).

– أخصائي أول طب الأسرة (الجبيل).

– مساعد طبيب الأسنان (للسعوديين/ الجبيل).

– فني معمل أسنان (للسعوديين/ الجبيل).

التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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