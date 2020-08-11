وظائف شاغرة في شركة نيوم

المواطن - تبوك

أعلنت شركة “نيوم” عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالمشروع بمنطقة تبوك.

وأوضحت شركة نيوم أن الوظيفة المتاحة بمسمى “مدير الأنظمة- خدمات المدينة التشغيل والصيانة”.

واشترطت الشركة على المتقدم ما يلي:

– أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو الماجستير في التخصص أو ما يعادلها

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في قيادة العمليات التقنية والتحكم والإدارة

– إجادة اللغة الأجنبية تحدث وكتابة.

وأوضحت شركة نيوم أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا).



