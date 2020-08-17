وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممرض مسجل (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص علوم في التمريض.

– صيدلي إكلينيكي: درجة الماجستير أو أعلى في تخصص الصيدلة.

وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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