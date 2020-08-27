وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب مقيم (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

– أخصائي تمريض العناية بالجروح: درجة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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