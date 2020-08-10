وظائف شاغرة لدى المؤسسة العامة للري في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المؤسسة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، والقطيف.

تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري:

وأبرزت المؤسسة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رجل أمن (الرياض، المدينة المنورة).

– محلل مختبر (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– مراقب عمليات ميداني (المدينة المنورة).

– عامل (الرياض، المدينة المنورة، القطيف).

شروط وظائف المؤسسة العامة للري:

وبينت المؤسسة أنّ الشروط المطلوبة هي:

– ألّا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تقرها المؤسسة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائق صحيًا.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل بنظام الانتظام من أحد الجامعات السعودية أو الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم.

التقديم على وظائف المؤسسة العامة للري:

وأوضحت المؤسسة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



