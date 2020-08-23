وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل

المواطن - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وفق المسميات التالية:
1 – مدقق – Audit
بكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال أو ما يعادلهم
خبرة سابقة في مجال المحاسبة والتدقيق.
2 – أخصائي مراجعة واستئناف – Review and Appeals
بكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، قانون الضرائب أو ما يعادلهم
خبرة في مجال المحاسبة والتدقيق وقانون الضرائب.
• شروط عامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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