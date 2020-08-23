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حصاد اليوم
#وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل
لحملة درجة البكالوريوس

#وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل

2020/08/23
الساعة 9:22 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل
المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وفق المسميات التالية:

1 – مدقق – Audit

بكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال أو ما يعادلهم
خبرة سابقة في مجال المحاسبة والتدقيق.
2 – أخصائي مراجعة واستئناف – Review and Appeals

بكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، قانون الضرائب أو ما يعادلهم
خبرة في مجال المحاسبة والتدقيق وقانون الضرائب.

• شروط عامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)




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