وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في الجبيل وجازان

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول التطوير التكنولوجي (الجبيل): شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو علوم وتكنولوجيا البوليمرات).

– أخصائي صيانة (جازان): شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية).

– أخصائي/ مهندس تقني (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تكامل العمليات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



