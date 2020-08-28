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#وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

#وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

2020/08/28
الساعة 10:50 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:
2 التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس الاختبارات والتكليف/ مشروع المترو (الرياض).

– محاسب (للسعوديين/ الرياض).

– كهربائي (الدمام).

– مدير تقنية المعلومات (الدمام).

– مدير مشروع (الخبر).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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