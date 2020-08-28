وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية وتدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المهندسين الإنشائيين/ التورنادو (الظهران).

– مشرف أول إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).

– فني صيانة طائرات (تبوك).

– فني ميكانيكي (الرياض).

– رئيس الصيانة (تبوك).

– المدير التجاري (الرياض).

– مخطط التعديل والصيانة/ التايفون (الطائف).

– مدرب تقني/ إلكترونيات الطيران (الرياض).

– خبير عمليات السرب/ التورنادو (الظهران).

– منسق ومدرب عمليات (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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