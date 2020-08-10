وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول التصميم: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة المناظر الطبيعية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الإنشاءات).

– المدير التنفيذي لعلوم البيئة والرصد: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (علم البيئة البحرية، علم الأحياء، علم المحيطات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير أول الحوكمة البيئية: شهادة البكالوريوس في تخصص تقني ذي صلة بعلوم البيئة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



