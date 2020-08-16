وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم الكهرباء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج:

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– باحث أول محتوى رقمي.

– اختصاصي أول علاقات مستهلكين.

– محلل هندسي.

– محلل أول هندسي.

– باحث أول خدمة عملاء.

– اختصاصي أنظمة وشبكات.

– اختصاصي أول (مالي/ محاسب).

– اختصاصي أول هندسي.

– اختصاصي هندسة سلامة.

– اختصاصي أول هندسة سلامة.

التقديم على وظائف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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