وظائف شاغرة للجنسين في جمعية البر بالمظيلف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جمعية البر الأهلية بالمظيلف، عن توفّر عدد (12) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة المظليف.

تفاصيل وظائف جمعية البر بالمظيلف:

وأبرزت الجمعية، أن الوظائف المتاحة وفق مسميات التالية:

– بائع/ـة (عدد 4 وظائف).

– مندوب مشتريات.

– مندوب مبيعات.

– منسق شؤون موظفين.

– إداري مشاريع.

– محاسب.

– مشرف الرقابة والجودة.

– موظف علاقات عامة.

– طبيب بيطري.

التقديم على وظائف جمعية البر بالمظيلف:

وأوضحت الجمعية أنّ التقديم مُتاحٌ إلكترونيا، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ذي الحجة 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ذي الحجة 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



