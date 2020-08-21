وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة الرقيب في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر، وجدة، والمدينة المنورة، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تاجر مرئي معرض (الخبر، جدة، المدينة المنورة، خميس مشيط).

– أخصائي/ أخصائية مبيعات (جدة).

– ممثل خدمة عملاء (للسعوديين/ الخبر).

– مساعد مدير التسليم (الخبر).

– مصمم جرافيك (للسعوديين/ الخبر).

– مدير التوصيل/ التسليم (الخبر).

– مساعد مدير متجر (الرياض).

– مصمم داخلي (للسعوديين/ الرياض).

– تاجر/ مصمم داخلي (للجنسين/ الخبر).

– مصمم داخلي (عدد وظيفتين للسعوديين/ الخبر).

– أمين/ أمينة الصندوق (عدد 10 وظائف للسعوديين/ الرياض).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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