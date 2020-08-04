وظائف للجنسين بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

المواطن - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر (6) وظائف للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:
1 – مسؤول امتثال الأمن السيبراني (Cyber Security Compliance Officer)
بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم
- خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.
2 – مسؤول حوكمة الأمن السيبراني (Cyber Security Governance Officer)
- بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم
- خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.
3 – مسؤول إدارة مخاطر الأمن السيبراني (Cyber Security Risk Management Officer)
- بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم
- خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.
4 – كاتب إبداعي (Creative Writer)
- درجة البكالوريوس في مجال ذو صلة
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال ومهارات في التواصل واستخدام برامج الأوفيس.
5 – أخصائي تسويق (Marketing Specialist)
- بكالوريوس في (التسويق) أو ما يعادله
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير حساب أو محلل تسويق أو مدير تسويق ومعرفة في التهيئة لمحركات البحث.
6 – مؤلف إعلانات (Copywriter)
- بكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، الإعلام، الصحافة، التسويق، الاتصالات) أو ما يعادلهم
- خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه.
– الشروط :
- سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
- توفر الشهادات المهنية والمهارات المطلوبة لكل وظيفة.
– للتقديم من الرابط التالي (اضغط هنا).
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