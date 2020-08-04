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وظائف للجنسين بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
للعمل في مدينة الرياض

وظائف للجنسين بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

2020/08/04
الساعة 11:21 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف للجنسين بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر (6) وظائف للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:

1 – مسؤول امتثال الأمن السيبراني (Cyber Security Compliance Officer)
بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم

  • خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.

2 – مسؤول حوكمة الأمن السيبراني (Cyber Security Governance Officer)

  • بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم
  • خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.

3 – مسؤول إدارة مخاطر الأمن السيبراني (Cyber Security Risk Management Officer)

  • بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم
  • خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.

4 – كاتب إبداعي (Creative Writer)

  • درجة البكالوريوس في مجال ذو صلة
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال ومهارات في التواصل واستخدام برامج الأوفيس.

5 – أخصائي تسويق (Marketing Specialist)

  • بكالوريوس في (التسويق) أو ما يعادله
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير حساب أو محلل تسويق أو مدير تسويق ومعرفة في التهيئة لمحركات البحث.

6 – مؤلف إعلانات (Copywriter)

  • بكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، الإعلام، الصحافة، التسويق، الاتصالات) أو ما يعادلهم
  • خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه.

– الشروط :

  • سعودي الجنسية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
  • إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
  • توفر الشهادات المهنية والمهارات المطلوبة لكل وظيفة.

– للتقديم من الرابط التالي (اضغط هنا).

 




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