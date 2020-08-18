وظائف هندسية شاغرة بمشروع مدينة نيوم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تنسيق التصميم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير في تخصص التصميم الحضري.

– أخصائي محاسبة الكربون: درجة الماجستير في تخصصات: (الطاقة، أو الهندسة البيئية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مهندس التعلم الآلي: درجة الماجستير في تخصص التعلم الآلي، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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