وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع مدينة نيوم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الخدمة الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أعمال الخدمات المشتركة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير القسم القانوني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو الحقوق).

التقديم على وظائف مشروع مدينة نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://careers.neom.com/search/)







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