وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة صافولا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة صافولا القابضة:

وأبرزت شركة صافولا، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف السلامة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول خدمة عملاء تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر، أو الاتصالات).

التقديم على وظائف مجموعة صافولا القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة في صافولا، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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