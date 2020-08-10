وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة STC:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة حاسب آلي، علوم حاسب، الكترونيات).

– مدير قسم قنوات تطبيقات الهاتف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة نظم).

– مدير قسم حلول التسويق: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة أعمال، علوم حاسب، تقنية معلومات).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



