وعد إدارة النصر لتحفيز اللاعبين قبل لقاء الهلال

المواطن - محمد سمعه

قدمت إدارة نادي النصر، حافزًا جديدًا، للاعبي الفريق الكروي الأول وذلك من أجل الفوز على نادي الهلال يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن إدارة صفوان السويكت ستقوم بصرف مكافآت حصد لقب كأس السوبر السعودي الذي فاز به النصر يوم 4 يناير الماضي، على حساب فريق التعاون، ليكون حافزًا للفوز على الهلال.

قرار إدارة النصر لن تتأخر فيه

وأكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة السويكت لن تتأخر في صرف مكافآت الفوز بلقب السوبر السعودي، ليكون دافعًا معنويًا للاعبي العالمي، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجار الهلال.

وكان العالمي عاد لتدريباته أمس السبت، بعد أن حصل على راحة يوم الجمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي وقت سابق، أثار عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، الجدل للجماهير النصراوية، وذلك بعد أن أعرب عن تمنياته بضم صفقتين للاعبين يشغلان باله، وذلك عقب إتمام التعاقد بصورة رسمية مع اللاعب البرازيلي مايكون قادمًا من نادي غلطة سراي التركي.

مايكون يعود لـ النصر بعد مفاوضات طويلة

وكتب ابن زنان عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “مايكون مستمر ويُمدد، شكرًا لرجال النصر، وشكرًا للذهبي عبدالعزيز بغلف، شكرًا لإدارة النصر والقادم أجمل بإذن الله، باقي صفقتين لاثنين محليين في بالي وبعدها ممكن نقول مرحبًا آسيا”.

وفي سياق آخر، واصل عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر مفاجأته لجماهير العالمي، حيث أعلن عن هوية الشخص الذي تكفل بصفقة عودة المدافع البرازيلي مايكون لأصفر العاصمة من جديد.

وكتب بغلف الخميس الماضي عبر حسابه في “تويتر” : “للتوضيح والتأكيد، أحبتي، محبكم من تكفل بالصفقة كاملة، وسوف يعلن النادي جميع التفاصيل”.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل أشاد بالعضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف، وذلك بعد أن أعلن الخميس الماضي عن بقاء المدافع البرازيلي مايكون في صفوف النصر بعد شراء عقده رسميًا من نادي غلطة سراي التركي.



