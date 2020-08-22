وعد الشلهوب لجماهير الهلال بعد السقوط أمام الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حرص محمد الشلهوب، نجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، على توجيه رسالة لجماهير أزرق العاصمة، وذلك بعد الخسارة من الأهلي أول أمس الخميس في الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الشلهوب فيديو له عبر حسابه في Snap Chat اليوم السبت قائلًا: “جمهورنا الحبيب، نعدكم بأننا سنعالج الأخطاء وسوف نتجنبها في قادم المباريات، وسنكون يدًا واحدة لنُحقق أهدافنا بالموسم الحالي بإذن الله”.

وأبدى جمهور الهلال غضبه من أداء الفريق خلال مباراة الأهلي، حيث توقف رصيد الزعيم عند 60 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

لقطة مثيرة للجدل بـ مباراة الأهلي والهلال:

وفي وقت سابق، نشر الإعلامي الرياضي والناقد عبدالعزيز المريسل، لقطة مثيرة للجدل بـ مباراة الأهلي ضد الهلال التي أُقيمت أول أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المريسل مُعلقًا على مقطع الفيديو عبر حسابه في “تويتر”: “رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس لجنة الحُكام، نعلم أن الفيفا سمح بإجراء خمس تبديلات وذلك بسبب فيروس كورونا، لكن هل سمح الفيفا لدكة البدلاء بالفريقين، بمساعدة الحكم الرابع بإجراء التغييرات، حتى لا يضيع الوقت؟!”.

ماذا فعل مُساعد لوشيسكو في المباراة ؟

وعرض مقطع الفيديو أحد المساعدين للمدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال وهو يرفع اللوحة الرقمية لإجراء التبديل بدلًا من الحكم الرابع في مباراة الأهلي.

وكان الأهلي، هزم الهلال بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للراقي كل من السوري عمر السومة واللاعب عبدالفتاح عسيري، بينما سجل للفريق الهلالي اللاعب علي البليهي.





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