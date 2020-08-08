المواطن - متابعة

شهدت المظاهرات الحاشدة التي شهدتها لبنان، مساء اليوم، وفاة رجل أمن لبناني خلال الاشتباكات مع المتظاهرين وسط ‫بيروت، وفقًا لـ”رويترز”.

هذا واحتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، اليوم السبت، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجًا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 158 قتيلًا وآلاف الجرحى.

صور مباشرة لحرب المولوتوف وقنابل الغاز بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبناني التي حولت مدينة #بيروت لساحة معركة دامية.. مراسل #العربية في قلب الحدث ينقل على الهواء مباشرة اشتعال النيران في سيارة تقف بين الجانبين#انفجار_بيروت pic.twitter.com/TisxWuhtp5 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 8, 2020

واقتحم المتظاهرون وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة ومبنى جمعية المصارف ورفع شعارات عليها، كما قاموا بتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكد بيان للمتظاهرين أن الثورة قررت اتخاذ مبنى وزارة الخارجية مقرًّا لها.

وتجمع الآلاف من المحتجين في ساحة الشهداء بوسط المدينة ورشق بعضهم الجنود بالحجارة. وقال شهود عيان: إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاول بعض المحتجين اختراق الحاجز الذي يسد الشارع المؤدي إلى البرلمان.

وسُمع دوي إطلاق نار في موقع المظاهرات ضد النخبة الحاكمة بوسط بيروت، وأكدت الشرطة لرويترز أنه تم إطلاق رصاص.

صور مباشرة لصدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن ينقلها مراسل #العربية في #بيروت محمود شكر من فندق بالقرب من البرلمان اللبناني أصيب خلالها أحد عناصر الأمن بإصابة خطيرة#انفجار_بيروت pic.twitter.com/QWbIFePFCs — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 8, 2020



