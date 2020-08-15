وفاة وإصابة 10 أشخاص في تصادم مروع بـ تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

شهدت منطقة تبوك، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم وانقلاب مركبات مما أسفر عن وفاة وإصابة 10 أشخاص.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك على الرقم الموحد صباح اليوم السبت، بلاغاً عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مركبات من تبوك باتجاه قرية البديعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي أنه بعد تلقي البلاغ تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر وعند الوصول للموقع اتضح وجود ( 7 ) إصابات ما بين المتوسطة والخطيرة تم التعامل مع الإصابات طبياً ونقلهم إلى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة، إضافة إلى وجود (3) حالات وفاة بالموقع رحمها الله تم نقلهم إلى مستشفى الملك خالد.





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