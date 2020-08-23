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وفاة 3 وإصابة 12 في انهيار عقار الرويس بجدة
نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج

وفاة 3 وإصابة 12 في انهيار عقار الرويس بجدة

2020/08/23
الساعة 12:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وفاة 3 وإصابة 12 في انهيار عقار الرويس بجدة
المواطن - جدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في جدة عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حادث انهيار منزل شعبي في حي الرويس بمكة المكرمة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إنقاذ 12 حالة نقلوا مصابين إلى المستشفى، بينما لقي ثلاثة مصرعهم.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تم الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ بحادث انهيار منزل شعبي بحي الرويس بجدة، وتم استخراج عدد (15) شخصاً من تحت الأنقاض، الإصابات 12 حالة نقلوا للمستشفى و(3) حالات وفاة نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة.  




1 تعليق
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ابومحمد
4 ساعة

الله يرحم الحي والميت
لكن وش السبب

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