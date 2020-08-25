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وليد الفراج: جاري تحميل البطولة رقم 60 لـ الهلال
مشيدًا بأداء الوحدة مع المحياني

وليد الفراج: جاري تحميل البطولة رقم 60 لـ الهلال

2020/08/25
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وليد الفراج: جاري تحميل البطولة رقم 60 لـ الهلال وليد الفراج
المواطن - مروة نبيل
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1 وليد الفراج يشيد بالهلال:
1.1 فوز النصر وضمك:
1.2 الكفاءات الوطنية:

أشاد الإعلامي وليد الفراج بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد الفوز على الفيصلي، مؤكدًا أنه اقترب من حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

 

وليد الفراج يشيد بالهلال:

وقال: “البطولة رقم 60 جاري التحميل.. الهلال يقترب من تحقيق البطولة رقم 60 من بطولاته المتعددة، ويقترب من تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي رقم 16، وهو أعلى رقم في تاريخ الأندية، وذلك بعد فوزه على الفيصلي في مباراة صعبة”.

وتابع وليد الفرج حديثه خلال برنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “اقترب الهلال من حسم اللقب ربما قبل جولتين من نهاية المسابقة، مباراته المقبلة ضد الحزم ثم يلعب مع الوحدة في مكة، وسيلاقي الشباب في الجولة الأخيرة”.

الهلال والفيصلي
جانب من المباراة

فوز النصر وضمك:

وتحدث وليد الفراج عن فوز العالمي قائلًا: “اليوم عظيم بنتائجه، النصر فاز على العدالة بنتيجة 6/ 1، ليصبح العدالة المرشح الأول للهبوط إلى الدرجة الأدنى في الموسم المقبل”.

النصر
لاعبو النصر

وعلق على هزيمة الراقي قائلًا: “ضمك والأهلي، ألف مبروك فريق متميز وكانت بدايته متعثرة في الدور الأول ما أثر عليه في الدور الثاني، وما يحدث الآن إصلاح، ولكن الأهلي مثل العادة يفوز على الهلال وينهزم من ضمك، الله يعين محبيه”.

ضمك ضد الأهلي
جانب من المباراة

الكفاءات الوطنية:

وأضاف: “الوحدة، كل التقدير والاحترام للإدارة الشابة والجهاز الفني بقيادة المحياني، وأتمنى أن يكون هناك مشروع مشابه لما موجود بالاتفاق، إذا استطاعت الإدارة الحالية دعمه في مشروع وطني تدريبي، خاصة أنه يعرف الفريق جيدًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إضافة مهمة لكرة القدم السعودية بدعم المدرب الوطني، ونتمنى أن يكون الوطنيين في معظم الأندية والحكام والأجهزة الفنية، خاصة أن بلدنا مليئة بالكفاءات الذين ينتظرون الفرص”.

 

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