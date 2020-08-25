وليد الفراج: جاري تحميل البطولة رقم 60 لـ الهلال

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي وليد الفراج بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد الفوز على الفيصلي، مؤكدًا أنه اقترب من حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج : الهلال .. البطولة رقم 60 جاري التحميل .. والدوري رقم 16 وهو الرقم الأعلى .. هذا الأهلي يفوز على الهلال ويخسر من ضمك .. وأشكر الجميع في الوحدة وأتمنى أن يشابه مشروع الاتفاق .. وبلدنا مليء بالكفاءات.#SBC pic.twitter.com/0UeR7YaNiW — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 25, 2020

وليد الفراج يشيد بالهلال:

وقال: “البطولة رقم 60 جاري التحميل.. الهلال يقترب من تحقيق البطولة رقم 60 من بطولاته المتعددة، ويقترب من تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي رقم 16، وهو أعلى رقم في تاريخ الأندية، وذلك بعد فوزه على الفيصلي في مباراة صعبة”.

وتابع وليد الفرج حديثه خلال برنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “اقترب الهلال من حسم اللقب ربما قبل جولتين من نهاية المسابقة، مباراته المقبلة ضد الحزم ثم يلعب مع الوحدة في مكة، وسيلاقي الشباب في الجولة الأخيرة”.

فوز النصر وضمك:

وتحدث وليد الفراج عن فوز العالمي قائلًا: “اليوم عظيم بنتائجه، النصر فاز على العدالة بنتيجة 6/ 1، ليصبح العدالة المرشح الأول للهبوط إلى الدرجة الأدنى في الموسم المقبل”.

وعلق على هزيمة الراقي قائلًا: “ضمك والأهلي، ألف مبروك فريق متميز وكانت بدايته متعثرة في الدور الأول ما أثر عليه في الدور الثاني، وما يحدث الآن إصلاح، ولكن الأهلي مثل العادة يفوز على الهلال وينهزم من ضمك، الله يعين محبيه”.

الكفاءات الوطنية:

وأضاف: “الوحدة، كل التقدير والاحترام للإدارة الشابة والجهاز الفني بقيادة المحياني، وأتمنى أن يكون هناك مشروع مشابه لما موجود بالاتفاق، إذا استطاعت الإدارة الحالية دعمه في مشروع وطني تدريبي، خاصة أنه يعرف الفريق جيدًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إضافة مهمة لكرة القدم السعودية بدعم المدرب الوطني، ونتمنى أن يكون الوطنيين في معظم الأندية والحكام والأجهزة الفنية، خاصة أن بلدنا مليئة بالكفاءات الذين ينتظرون الفرص”.

مواضيع ذات صلة:

الوحدة ينتفض وضمك يُنعش حظوظه و3 نقاط تتوج الهلال





شارك الخبر