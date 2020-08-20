وليد الفراج: هبوط الاتحاد سيكون خبر زلزال

المواطن - محمد سمعه

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مُقدم برنامج “الدوري مع وليد” المُذاع على قناة SBC، أن هبوط نادي الاتحاد عن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى سيكون بمثابة خبر زلزال.

وتحدث الفراج قائلًا: “نحترم ونُقدر كل الأندية، لو هبط الاتحاد سنفقد قيمة كبيرة في الدوري وسيكون خبر زلزال”.

وتابع الفراج: “من يقول إن الإعلاميين يساندون نادي الاتحاد من أجل التقرب من جماهيره، هذا اختزال واضح لتاريخ نادٍ عريق مثل الاتحاد”.

هبوط الاتحاد يؤثر بشكل سلبي:

وأضاف الفراج: “هبوط الاتحاد سيؤثر بشكل كبير على القيمة التسويقية لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان، وسيؤثر أيضًا على عدد المشاهدات للمسابقة بالفترة المُقبلة”.

رسالة نارية لنجوم العميد:

من ناحية أخرى، وجّه الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري رسالة نارية للاعبي نادي الاتحاد، وذلك بعد التعادل المخيب أمس الأربعاء ضد الفيصلي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب البكيري عبر حسابه في “تويتر”: “نعم كان الفوز ونقاطه غاية في الأهمية، وأيضًا الخروج بالتعادل خطوة بطيئة للأمام”.

وأضاف البكيري: “لكن نقطة من فك أحد أفضل فرق الدوري فنيًّا، خير من الخسارة في صراع الخطوة بخطوة الخانق في لعبة كراسي الهبوط”.

وتابع البكيري: “أما ما تبقى (فيحاء وفتح) فلن يُقبل عذر أو مبرر، قاتلوا برجولة”.





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