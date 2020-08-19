‎الرئيسية
اخبار رئيسية
ولي العهد‬⁩ والكاظمي يؤكدان أهمية الالتزام بآلية اتفاق أوبك+

ولي العهد‬⁩ والكاظمي يؤكدان أهمية الالتزام بآلية اتفاق أوبك+

2020/08/19
الساعة 9:54 مساءً
- ‎فيمحمد بن سلمان, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
671
0
طباعة
ولي العهد‬⁩ والكاظمي يؤكدان أهمية الالتزام بآلية اتفاق أوبك+
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً بدولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.
وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق “أوبك بلس” بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :