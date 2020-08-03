يمنع الفيروسات بنسبة 99% .. فراش مُعين يحمي ميسي من كورونا

المواطن - محمد سمعه

لجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني إلى النوم على نوع معين من الفراش الذي يحميه من الفيروسات وبالأخص فيروس كورونا المُستجد وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية.

وقالت صحيفة ” آس ” الإسبانية أن ميسي ينام على نوع من الفراش يُسمي بـ Viruclean وهو يستطيع القضاء على الفيروسات بنسبة 99.84% كما أنه تم إنتاجه من شركة Tec Moon الإسبانية منذ شهرين وسعر الفراش المضاد للفيروسات يصل إلى 1000 يورو.

فراش ميسي أكثر من مجرد كتلة إسفنجية

وأكدت الصحيفة على أن الفراش أكثر من مجرد اعتباره ككتلة إسفنجية عادية، حيث تتكون القماشة فيه من جُسيمات صُنعت بواسطة تقنية “النانو” ويصعب على العين المجردة رؤيتها.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الكتلة الإسفنجية هذه تُساعد على تدليك القدمين بشكل ناعم مما يُوفر نومًا جيدًا لصاحبها، لذلك فإن ميسي أقدم على شراء كميات كبيرة من هذا الفراش وأرسل مجموعة أخرى لأسرته في الأرجنتين.

سيرخيو أغويرو ونيغويز يُقلدان ميسي

ولا يُعد ميسي الوحيد الذي ينام على فراش Viruclean بل ينام أيضًا عليه كل من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والإسباني ساول نيغويز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

يذكر أن ليونيل ميسي تُوج هدافًا للدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا في موسم 2019/2020، كما أن فريقه خسر اللقب لمصلحة الغريم التقليدي نادي ريال مدريد في الجولة السابعة والثلاثين.



