يوفنتوس يفكر في جمع ميسي مع رونالدو بفريق واحد

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما طلب النجم الأرجنتيني الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن إدارة يوفنتوس تواصلت مع والد النجم الأرجنتيني لمعرفة موقفه حول الانضمام للبيانكونيري خلال الفترة المقبلة، واللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس يُصارع الكبار لضم ميسي:

ويبدو أن اليوفي سيتنافس مع مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني في صيف العام الجاري.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “سبورت” الكتالونية المقربة من برشلونة: إن النجم الأرجنتيني يُفكر في الغياب عن تدريبات النادي الكتالوني التي تنطلق بعد غد الأحد، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2020/ 2021.

وأوضحت “سبورت” اليوم الجمعة أنه في حال استمر النجم الأرجنتيني في الغياب عن تدريبات برشلونة، فسوف تخصم الإدارة منه مبلغًا ماليًّا كبيرًا يصل إلى راتبه الشهري المُقدر بـ8 ملايين يورو و300 ألف.

النجم الأرجنتيني يتقدم بفاكس من أجل الرحيل:

وكان ميسي تقدم بفاكس رسمي لإدارة برشلونة يوم الثلاثاء الماضي طلب فيه الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني؛ بسبب عدم توصله لاتفاق بينه وبين المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، وزاد الخلاف بينهما بعدما أكد كومان للاعب الأرجنتيني أنه لن يكون مميزًا عن بقية زملائه في الفريق الكتالوني.







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