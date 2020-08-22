يوم الاثنين حاسم لـ مصير الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراة مصيرية ضد نادي الفيحاء بعد غد الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى العميد إلى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة رقم 30؛ وذلك للصعود إلى مركز مُطمئن بعيدًا عن مراكز الهبوط.

وفي هذا السياق قال الناقد الرياضي علي العمري عبر حسابه في “تويتر” اليوم السبت: “يوم الاثنين حاسم لـ الاتحاد، العميد سيواجه الفيحاء والحزم سيلاقي الفتح، قاتلوا من أجل العميد”.

وفي وقت سابق، وجّه أنمار الحائلي، رئيس العميد، رسالته إلى نجوم الفريق الكروي الأول بالعميد، وذلك قبل مواجهة نادي الفيحاء يوم الاثنين المقبل بالجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطلب رئيس الاتحاد من لاعبي العميد، الفوز واللعب برجولية ضد فريق الفيحاء من أجل حصد النقاط الثلاث التي تُعزز من فرص العميد للبقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن الحائلي حرص على دعم اللاعبين من خلال حضور الحصة التدريبية أمس الجمعة للاعبين.

العميد في المركز الثاني عشر:

ويحتل نادي الاتحاد، المركز الثاني عشر حاليًّا في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وذلك بعد التعادل مع النادي الفيصلي بالجولة السادسة والعشرين.

وفي وقت سابق، وجّه الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري رسالة نارية للاعبي نادي الاتحاد، وذلك بعد التعادل المخيب أول أمس الأربعاء ضد الفيصلي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب البكيري عبر حسابه في “تويتر”: “نعم كان الفوز ونقاطه غاية في الأهمية، وأيضًا الخروج بالتعادل خطوة بطيئة للأمام”.

صراع خانق يسعى الاتحاد للتخلص منه:

وأضاف البكيري: “لكن نقطة من فك أحد أفضل فرق الدوري فنيًّا، خير من الخسارة في صراع الخطوة بخطوة الخانق في لعبة كراسي الهبوط”.





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