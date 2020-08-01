1 ديسمبر.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - مروة نبيل

أعلن مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل ICO، فهد بن فلاح بن حثلين عن إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الموعد المحدد مسبقًا.

مهرجان الملك عبدالعزيز

وقال ابن حثلين: “يحظى قطاع الإبل بدعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ورغم الظروف الراهنة ونظرًا لأهمية مسابقات الإبل ومتابعيها أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة 5 بموعده في الأول من ديسمبر ٢٠٢٠م وسيتم نشر تفاصيل المسابقات قريبًا”.

ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشعبية كبيرة وإقبال متزايد في أعداد المشاركين، حيث وصلت أعداد الإبل المشاركة إلى 38 ألف متن، وتُقدر قيمتها السوقية بأكثر من 9 مليارات ضخها أكثر من 1700 مشارك سعوديين وخليجيين.

وشهدت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، نجاحًا لافتًا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها نادي الإبل، وأثبتت هذه النسخة بشكل عملي ما يمكن أن يلعبه قطاع الإبل في مسيرة الاقتصاد الوطني، عطفًا على القيمة السوقية للفرديات التي تواجدت في المهرجان، حيث تجاوزت تسعة مليارات زج بها 700 مشارك.

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