10 وظائف مهددة بالاختفاء خلال عقد من الزمان

المواطن - الرياض
توقع المستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي، أن تختفي العديد من الوظائف خلال الـ 10 سنوات المقبلة.
وقال الغامدي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: سيفقد سوق العمل العالمي حوالي 75 مليون وظيفة لصالح “الروبوتات” وذلك خلال السنوات القريبة القادمة.
ومن هذه الوظائف المهددة بالاختفاء:
ضباط المرور في الميدان
وكلاء السياحة (السفر)
المراسل الصحفي
المسوقون عبر الهاتف
العمال على خط الإنتاج
سائق سيارة الأجرة
منسق تأجير السيارات
الصراف (الكاشر)
الصيدلي
موظف توزيع الصحف
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