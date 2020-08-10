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10 وظائف مهددة بالاختفاء خلال عقد من الزمان
سوق العمل سيفقد 75 مليون وظيفة خلال سنوات

10 وظائف مهددة بالاختفاء خلال عقد من الزمان

2020/08/29
الساعة 3:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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10 وظائف مهددة بالاختفاء خلال عقد من الزمان
المواطن - الرياض

توقع المستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي، أن تختفي العديد من الوظائف خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

وقال الغامدي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: سيفقد سوق العمل العالمي حوالي 75 مليون وظيفة لصالح “الروبوتات” وذلك خلال السنوات القريبة القادمة.

ومن هذه الوظائف المهددة بالاختفاء:

ضباط المرور في الميدان

وكلاء السياحة (السفر)

المراسل الصحفي

المسوقون عبر الهاتف

العمال على خط الإنتاج

سائق سيارة الأجرة

منسق تأجير السيارات

الصراف (الكاشر)

الصيدلي

موظف توزيع الصحف


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