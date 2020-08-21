105 مخالفات لـ التدابير الصحية بالمنشآت التجارية وأسواق الدمام

المواطن - واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 673 جولة رقابية استهدفت المنشآت التجارية والأسواق المركزية، أسفرت عن تحرير 69 مخالفة عدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19، و35 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة تكدس في مساكن العمالة.

جولات للتأكد من تطبيق التدابير الصحية

من جانب آخر قامت الأمانة بتعقيم وتطهير 803 موقعاً باستخدام 132426 لتر من المطهرات والمعقمات، إضافة إلى رفع 6252 طن من النفايات، وإزالة 4825 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر.

صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منوهة بضرورة تكاتف الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





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