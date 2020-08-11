11 مليون إسترليني تُقرب ماندي من ليفربول

المواطن - مروة نبيل

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع نجم ريال بيتيس الإسباني والمنتخب الجزائري الأول، عيسى ماندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول يستهدف ضم ماندي

وأشارت صحيفة “ميرور” الإنجليزية إلى أن ليفربول تقدم بعرض أولي من أجل ضم عيسى ماندي من ريال بيتيس الإسباني، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

ولفتت الصحيفة نقلًا عن مصادر إسبانية، إلى أن مسؤولي ريال بيتيس طالبوا بزيادة العرض بمقدار 1.8 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل ماندي إلى الريدز في الميركاتو الصيني.

ويصر النادي الإنجليزي على ضم مدافع محوري بعد رحيل لاعبه ديان لوفرين إلى صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي، ويرى أن الجزائري الدولي ماندي يعد خيارًا مثاليًا خاصة أنه يُجيد اللعب في أي مكان بالخط الخلفي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن قيمة الشرط الجزائي في صاحب الـ28 عامًا تبلغ 30 مليون يورو، ولكن ريال بيتيس مستعد لقبول عرض مخفض لبيع مدافعه الجزائري، خاصة أنه في السنة الأخيرة من عقده.

نادي ليفربول

ونجح الريدز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عامًا، إلا أن تتويجه واحتفالاته جاءت صامت، نظرًا لخوض المباريات حاليًا بدون جماهير بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء التتويج باللقب في مباراته ضد تشيلسي نظرًا لأنها آخر مواجهة سيخوضها على ملعبه هذا الموسم، وقدم كيني دالجليش آخر مدرب حقق البطولة مع الريدز الميداليات للاعبين وسلم الكأس إلى قائد الفريق جوردان هندرسون ليرفعه عاليًا مع انطلاق الألعاب النارية.



