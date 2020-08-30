121 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 267

المواطن- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 121 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 36 إصابة، وأبو عريش 25 إصابة، وصبيا 18 إصابة، وصامطة 11 إصابة، وبيش 10 إصابات، والعيدابي 8 إصابات، والريث 4 إصابات، وفيفاء 4 إصابات، والموسم 3 إصابات.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدائر، والعارضة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 267 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة في جازان.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 10638 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 8029 حالة، وبلغ عدد الوفيات 127 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2482 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 314821 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 289667 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3870 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 21284 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1545 حالة.







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